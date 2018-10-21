Aktütün'de asker vatandaş kol kola halay çekti

Kuzey Irak sınırında bulunan ve adı hep çatışma haberleriyle bilinen Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyünde asker ve vatandaş kol kola birlikte halay çekti.

Şemdinli ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Aktütün köyünde yapılan Gülperi Gürelli ve Savaş Gezer çiftinin düğün törenine askerler de katıldı. Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Erdem Güneş, askerlerle birlikte katıldığı düğünde vatandaşlarla halay çekti. Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde düğüne katılanlarla kol kola halay çeken Mehmetçik, dünya evine giren çifte ise Türk bayrağı hediye etti.

Damadın ağabeyi Cafer Gezer, askerlerin düğüne katılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. 2 gün süren düğüne Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ile çok sayıda davetli de katıldı.