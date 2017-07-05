Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:17

Ankara Hakkarililer Derneği açıldı

Hakkâri Ankara Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin (ANHAK-DER) resmi açılışı yapıldı.

Ankara Hakkarililer Derneği açıldı

05 Temmuz 2017 15:17


Ankara’daki açılışa aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bürokrat, memur, öğrenci ve birçok Hakkarili vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Hakkâri Ankara Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Özdinç, büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdinç, yıllardır Ankara’da bir dernek kurmak istediklerini, şartların buna ancak bugün elverdiğini belirterek, “Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Ankara’da artık her Hakkârilinin bir evi olmuş oldu. Burada iyi günde kötü günde hep beraber olacağız. Dayanışma içinde olacağız, çocuklarımızın kültürlerini tanımalarını sağlayacağız. Derneğimiz Kızılay Mahallesi GMK Bulvarı Uğur Apartmanı 7. katında bulunuyor. Şimdilik 12.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Ankara’da olan ya da yolu buraya düşecek tüm hemşehrilerimizi çayımızı içmeye bekliyoruz” dedi.


Hakkarili vatandaşlardan Ramazan Taş da, kurulan dernekle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, Hakkari kentinin kadim, insanın da çok misafirperver olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Derneğin geçici yönetim kurulu başkanlığını Mazhar Özdinç, yardımcılığına Sabahattin Keskin, sekreterliğine Zeki Noyan, üyeliğe de şimdilik Av. Mehmet Ertuş seçildi.


Misafirlere Hakkarili İsmail Çiçek ustanın yaptığı çiğköfte de ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:43
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:13
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!