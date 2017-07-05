Ankara Hakkarililer Derneği açıldı

Ankara’daki açılışa aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bürokrat, memur, öğrenci ve birçok Hakkarili vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Hakkâri Ankara Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Özdinç, büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdinç, yıllardır Ankara’da bir dernek kurmak istediklerini, şartların buna ancak bugün elverdiğini belirterek, “Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Ankara’da artık her Hakkârilinin bir evi olmuş oldu. Burada iyi günde kötü günde hep beraber olacağız. Dayanışma içinde olacağız, çocuklarımızın kültürlerini tanımalarını sağlayacağız. Derneğimiz Kızılay Mahallesi GMK Bulvarı Uğur Apartmanı 7. katında bulunuyor. Şimdilik 12.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Ankara’da olan ya da yolu buraya düşecek tüm hemşehrilerimizi çayımızı içmeye bekliyoruz” dedi.

Hakkarili vatandaşlardan Ramazan Taş da, kurulan dernekle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, Hakkari kentinin kadim, insanın da çok misafirperver olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Derneğin geçici yönetim kurulu başkanlığını Mazhar Özdinç, yardımcılığına Sabahattin Keskin, sekreterliğine Zeki Noyan, üyeliğe de şimdilik Av. Mehmet Ertuş seçildi.

Misafirlere Hakkarili İsmail Çiçek ustanın yaptığı çiğköfte de ikram edildi.