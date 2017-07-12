Aşiret mensuplarından Vali Toprak’a ziyaret

Hakkâri’nin Şemdinli bölgesinden gelen bir aşirete mensup 25 kişilik grup, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, kendisini ziyaret eden aşiret mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Şemdinli’nin kalkınması ve sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ilçenin gelişim durumu ve yatırımlarla ilgili hususlar istişare edildi. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gökgöz de hazır bulundu.