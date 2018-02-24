ASP Müdürü Kaya ilçeleri ziyaret etti

Şemdinli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan ASP Müdürü Kaya, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Muhammet Fuat Türkman’ı makamında ziyaret ederek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler ve kurumsal büyüklükler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türkman ise, son zamanlarda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen değişime dikkati çekerek, toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gündeminde her zaman birinci sırasında yer aldığını ifade ederek, ilçenin bulunduğu coğrafik yapıya bakıldığında acilen bir sosyal hizmet merkezine ihtiyacı olduğu söyledi. Kaymakam Türkman’ın ziyaretinin ardından Müdür Kaya ve beraberindekiler, daha sonra ilçede açılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü için eski İlçe Devlet Hastanesi binası ile Sosyal Hizmet Merkezinin açılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve kiralanması düşünülen binalarda da incelemelerde bulundu. Daha sonra Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede verilen kursları gezip öğretmen ve kursiyerlerle sohbet eden Kaya, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Şemdinli ziyareti için bilgi veren Müdür Kaya, ”Şemdinli ilçemizde kadınlara yönelik faaliyet veren Aile Destek ve Eğitim Merkezi faaliyetlerini önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kadınların gelişim ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayıcı, meslek edindirici, psiko-sosyal destek sağlayıcı, çeşitli kursların ve etkinlikler verilmektedir. Eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin yapıldığı, toplantı ve eğitim salonlarının bulunduğu, çocuklar için de kreş ortamının sağlandığı bu amaçla merkezin amacına uygun hizmet yürütüldüğü görülmektedir” dedi.

Şemdinlideki ziyaretini tamamlayan Kaya, daha sonra Yüksekova ilçesine geçerek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ASDEP personeli ile birlikte Evde Bakım Hizmet Modelinden faydalanan engelli vatandaşı evinde ziyaret edip bir süre sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Müdür kaya ve beraberindekiler daha sonra, Şemdinli Durak Jandarma Karakolu yakınlarında yol güvenliği için görev yaparken 12 Eylül 2017 tarihinde şehit olan güvenlik korucusu Feyzi Altınkum’un evinin bulunduğu Üzüm Kıran köyündeki şehit ailesi ziyaret edildi. Buradaki ziyaretleri için de bir açıklama yapan ASP İl Müdürü Salih Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın selamlarını getirdik. Vatan uğruna şehit olmuş kardeşlerimizin aileleri bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden biridir. Herhangi bir sorun veya sıkıntınızda biz her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi, evlerine konuk olan ASP müdürü ve beraberindeki ASDEP personeline teşekkür etti.