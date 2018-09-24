Hakkari'de ateşli silahla yaralanan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Hakkari Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada yapılan ilk muayenesinde kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığı tespit edildi. Kızıl şahini muayene eden Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu, duyarlı bir vatandaş tarafından kendilerine getirilen kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığını söyledi. Cindioğlu, “Kızıl şahinin ateşli silaha bağlı her iki kanadında kırıklar ve yanıklar tespit ettik. Bir haftalık tedavi sürecinin ardından iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakılacak. İyileşme görünmediği takdirde ise Van Hayvan Hastanesine göndereceğiz. Duyarlı vatandaşlardan ricamız, hayvanlara ateş etmemeleridir. Yaralı hayvanları bize ulaştırmalarını öneriyoruz” dedi.