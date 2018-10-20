Avrasya Sirki Hakkarililerle buluştu

Hakkari'de gösteri yapan Avrasya Sirki büyük ilgi görürken, ilk defa canlı olarak dev piton yılanı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkiye'nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Sirki Hakkari Kapalı Spor Salonunda çocuklar ve aileler için sirk gösterisi sundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Devlet Sirki sanatçılarından Azad Zeynalov tarafından sunulacak olan sirk gösterisi, sihirbazlık, madrabazlık, yılanbazlık gibi geleneksel seyirlik sanatların yanı sıra “Hubble Bubble Show” isimli interaktif çocuk etkinliği büyük ilgi gördü. Hakkari'de ilk kez gerçekleştirilen sirk gösterisi çocuklar ve aileleri tarafından beğeni ile izlendi. Çocuk ve ailelerine neşeli dakikalar geçiren ve bir birinden güzel illüzyon gösterisinin yapıldığı sirkte sahneye çıkartılan dev piton yılanı ise bazı izleyicileri korkuttu. İlk defa piton yılanı gören Hakkarili vatandaşların şaşkınlıkları ise dikkatlerden kaçmadı.

"Hakkarili küçük Minel piton yılanı ile şov yaptı"

Birçok kişinin sahneye çağrılmasına rağmen korkutan sahneye çıkmaması üzerine Hakkarili küçük Minel Deniz Taş sahneye çıkarak, görevlilerin gözetiminde yılan şov yaptı. Boynuna dolanan yılana seven küçük kız daha sonrada yılanı öptü. Minel Deniz'in korkusuzca dev piton yılana adeta çocuk gibi bakması ve sevmesi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sirk sunucusu ise ailelere çocuklarına hayvan sevgisi göstermesini ve korkularını yenmeleri tavsiyesinde bulundu. Çocuk ve ailelerinden büyük ilgi gören Avrasya Sirkinin gösterisini Pazar gününe kadar Hakkari Kapalı Spor Salonunda sürdüreceği belirtildi.