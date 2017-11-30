Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 09:59

Babasıyla aynı kaderi yaşayan şehit Demir toprağa verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin güdümlü füzeyle yaptığı saldırıda şehit düşen Nejdet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Babasıyla aynı kaderi yaşayan şehit Demir toprağa verildi

30 Kasım 2017 09:59


Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’nin Gerdan Tepe bölgesinde Modüler Üs Bölgesi (MÜB) inşaatı çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan bir iş makinesine dün teröristler tarafından Irak topraklarından saldırı düzenlenmişti. Güdümlü füzeyle yapıldığı belirlenen saldırıda işçi Nejdet Demir şehit olurken, bir işçi de yaralanmıştı. 3 çocuk babası şehit Demir’in cenazesi, sabah saatlerinde Aladağ köyü Gökçetaş mezrasında toprağa verildi.


Öte yandan, Nejdet Demir’in babası Hıdır Demir’in de 1990 yılında güvenlik korucusu olarak görev yaparken teröristlerle girilen bir çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. Babasıyla aynı bölgede şehit düşen Demir, 1996 yılında da amcası olan güvenlik korucusu Hamit Demir’i şehit vermişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç