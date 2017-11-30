Babasıyla aynı kaderi yaşayan şehit Demir toprağa verildi

Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’nin Gerdan Tepe bölgesinde Modüler Üs Bölgesi (MÜB) inşaatı çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışmakta olan bir iş makinesine dün teröristler tarafından Irak topraklarından saldırı düzenlenmişti. Güdümlü füzeyle yapıldığı belirlenen saldırıda işçi Nejdet Demir şehit olurken, bir işçi de yaralanmıştı. 3 çocuk babası şehit Demir’in cenazesi, sabah saatlerinde Aladağ köyü Gökçetaş mezrasında toprağa verildi.

Öte yandan, Nejdet Demir’in babası Hıdır Demir’in de 1990 yılında güvenlik korucusu olarak görev yaparken teröristlerle girilen bir çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. Babasıyla aynı bölgede şehit düşen Demir, 1996 yılında da amcası olan güvenlik korucusu Hamit Demir’i şehit vermişti.