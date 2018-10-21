Bağlar Mahallesi ilk defa park ile tanıştı

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi ilk defa çok kapsamlı çocuk parkıyla tanıştı.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Çukurca ilçesinden göç ederek Bağlar Mahallesi'ne yerleşen aileler, ilk defa hizmet görmeye başladı. Geçit vermeyen yollar ve çocuk oyun parkı olmayan Bağlar Mahallesi halkı, yıllar sonra bu hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından köyden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi için hizmet seferberliği başlattı. Mahalle yolları ilk defa asfaltlanmanın yanında bir de çok kapsamlı çocuk oyun parkının kurulması mahalle sakinlerini sevindirdi.

Belediyenin birçok hizmetin yanı sıra Hakkarili çocukların mutluluğu için çalıştığını ifade eden mahalle sakinleri, şehir merkezindeki parklara uzak kalan mahallelerinde çok kapsamlı çocuk oyun parkını kuran belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, “Yollarımız yaz aylarından tozdan kış aylarında ise çamurdan geçilmiyordu. Allah belediyemizden razı olsun, geçit vermeyen yollarımızı asfaltladı. Mahallemiz merkeze uzak olduğu içinde çocuk oyun grubu yaptırdı. Bizleri bu yeniliklerle tanıştıran belediye yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştular.

Bağlar Mahallesi'ndeki çalışmaları denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip ise, burada çocuklarla bir araya gelerek yeni kurulan çocuk oyun grubunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.