İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar Mahallesi ilk defa park ile tanıştı

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi ilk defa çok kapsamlı çocuk parkıyla tanıştı.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi ilk defa çok kapsamlı çocuk parkıyla tanıştı.


Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Çukurca ilçesinden göç ederek Bağlar Mahallesi'ne yerleşen aileler, ilk defa hizmet görmeye başladı. Geçit vermeyen yollar ve çocuk oyun parkı olmayan Bağlar Mahallesi halkı, yıllar sonra bu hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından köyden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi için hizmet seferberliği başlattı. Mahalle yolları ilk defa asfaltlanmanın yanında bir de çok kapsamlı çocuk oyun parkının kurulması mahalle sakinlerini sevindirdi.


Belediyenin birçok hizmetin yanı sıra Hakkarili çocukların mutluluğu için çalıştığını ifade eden mahalle sakinleri, şehir merkezindeki parklara uzak kalan mahallelerinde çok kapsamlı çocuk oyun parkını kuran belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, “Yollarımız yaz aylarından tozdan kış aylarında ise çamurdan geçilmiyordu. Allah belediyemizden razı olsun, geçit vermeyen yollarımızı asfaltladı. Mahallemiz merkeze uzak olduğu içinde çocuk oyun grubu yaptırdı. Bizleri bu yeniliklerle tanıştıran belediye yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştular.


Bağlar Mahallesi'ndeki çalışmaları denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip ise, burada çocuklarla bir araya gelerek yeni kurulan çocuk oyun grubunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.