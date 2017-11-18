Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dış ülkelerin bizi dizayn etmesine Allah’ın izniyle izin vermeyeceğiz" dedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi ziyaret ve tarım sektörü değerlendirme toplantısı için Hakkari’ye geldi. Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, partililer ve işadamları tarafından karşılandı. Bakan Fakıbaba daha sonra AK Parti binasında partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Bakan Fakıbaba’yı Hakkari’de ağırlamaktan dolayı şeref duyduklarını söyledi.

Hakkari’ye ilk defa geldiğini belirten Bakan Fakıbaba, Hakkari’nin harika bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, "Ben bu şehrin bakanıyım, bütün projelerde yanınızda ve destekçiniz olacağım. Hakkari’nin kısa sürede ne kadar değiştiğini ve hükümetin neler yaptığının en güzel örneğidir. Hepimiz kardeşiz bir birimizden ayrımız asla olamaz" dedi.

"Cumhurbaşkanı ve Atatürk’ü düşman gösteriyorlar"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, "Bakın Cumhurbaşkanımız ve Atatürk’ü düşman gösteriyorlar. Ya kardeşim Allah aşkına oynamayın bizimle. Oynarsanız bizimle vallahi biz de sizinle oynarız. Siz bizi başkalarına benzetmeyin biz tırnakla et olmuşuz. Bizim ayrılmamız ve kavga etmemiz mümkün değil. Bizimle boşuna uğraşıyorsunuz siz o paralarınızı başka amaçlara verin halkımız bunları çok iyi biliyor. Biz 80 milyonuz ve 80 milyon olarak da canımızı verecek yiğit bir ülkenin evlatlarıyız. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. 80 milyon insanız biz canımızı veririz. Bu ülke bizimdir. Böyle okyanusun ötesinde geleceksin Türkiye’yi dizayn edeceksin. Yok öyle bir şey ve öyle bir şey olmayacaktır. Öyle bir şeyinde olmayacağını biz size göstereceğiz. Türkiye evelallah izniyle bu bölgenin lideridir. Bunu herkes çok iyi bilecek. Onun için dış ülkelerin bizi dizayn etmesine Allah’ın izniyle izin vermeyeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur" ifadelerini kaydetti.

"Hepimiz el ele vererek bu güzel şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz"

Hakkari’de AK Parti’ye oy veren vermeyen herkesle kardeş olduklarını ve asla bir ayrımcılık olamayacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, "İl başkanım, biz bütün Hakkari’yi kucaklayacağız. Bütün bu halkın emrinde olacağız. Hepimiz el ele vererek bu güzel şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Eski il başkanımız Nurettin Fırat, tarımla ilgili bazı projelerin iptal edildiğini bana söyledi. Bu ülkenin yarım projesi dahi iptal edilmeyecek. İptal edilen projelerin yerine yeni projeler derhal devreye girecek ve bunun talimatını hemen veriyorum. Ben özelikle Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere buraya görevlendirildim. Ama buraya gelmekten bu toprakların evlatları olmaktan ve bu memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.