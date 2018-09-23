Bakan Kurum Yüksekova'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, terör örgütünün hendek siyaseti ile Hakkari'ye çok büyük zararlar verdiğini söyleyerek, “Buradaki belediyeler, vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar götürdüler terör örgütüne, PKK'ya harcadılar, dağa götürdüler” dedi.

Uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrulah Gür, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, polis ve askeri yetkililer tarafından karşılandı. Buradan Ensenyurt ve Esentepe mahallelerinde yapılan TOKİ konutlarına geçen Bakan Kurum, incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki heyetle Yüksekova Polisevi'nde verilen öğle yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurum, Hakkari'nin farklı kültürlerin bir arada bulunduğu önemli kentlerden biri olduğunu belirterek, “Hendek siyasetinde terör örgütünün bu kente verdiği çok büyük zararlar var. Buradaki belediyeler, vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar götürdüler terör örgütüne, PKK'ya harcadılar, dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade edemezdi ve etmedi de. Olaya el konuldu. 9 şehidimiz oldu, ama onlara da gereken cevabı en net şekilde verdik. Bu işin terör boyutu. Sonrasında da ne yapılması gerekiyordu. Bakanlığımıza bağlı birimler hem de kayyumlarımız sahada net bir şekilde yapılması gerekenleri yaparak, vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını başlattı” dedi.

“Konutlar yüzde 50 seviyesinde tamamlandı”

Yüksekova'da 3 bin 60 konutun inşasına başlandığını kaydeden Bakan Kurum, “Bunun içinde okulu, camisi, taziye evi, altyapı ve sosyal donatı anlamında her şey var. Heyetimizle buraları ziyaret ettik. Buraların ilk etaplarını önümüzdeki yılın ilk aylarında, diğer etapları da kısım kısım 2019'ta tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece bunları yapmadık. Birçok altyapı, içme suyu, kanalizasyon, atık su işleri yapıldı. İlçede altyapı adına bir şey yoktu, bunların inşaatları başladı ve süreç içinde tamamlanacak. Konutlar yüzde 50 seviyesinde tamamlandı. 231 kilometre kanalizasyon, içme suyu, 9,5 kilometre yağmur suyu inşaatına başladık. 23 kilometre yol yapım işine başladık. Altyapıya 212 milyon, konutlara 620 milyon harcadık. 60 adet iş için 421 milyon lira devletimiz buraya tahsis etti. Bin 292 hektarlık alanı, riskli alan olarak ilan ettik. Buranın 250 hektarlık alanında da imar plan çalışmaları devam ediyor. Bunları süreç içinde hızlı şekilde bitiriyor olacağız” diye konuştu.

Terör siyasetinde yaklaşık 20 bin 207 ev ve iş yerinin zarar gördüğünü dile getiren Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunlardan 5 bin 132'si ağır hasarlı durumunda. Bunlara ilişkin maddi yardımlar da devletimizce yapıldı. Herkesin bilmesini isterim ki devletimiz çok büyük bir devlettir. Şu anda dış güçlerin bize karşı açtığı ekonomik savaş içinde yine bunları biz devlet olarak tasarrufa gideceğiz, ama bu işin yarım kalması söz konusu olamaz. Bunları net bir şekilde bitireceğiz, vatandaşın hizmetine açma konusunda gerekli kararları alarak çalışmalarımız devam edecek.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiklerini hatırlatan Kurum, “Sahada hızlı, verimli, etkin, pratik ve karar alabilen bir yapı içinde çalışmak istiyoruz. Bakanlığımıza birçok kuruluş yeni katıldı. Bunlar; TOKİ Başkanlığımız, İller Bankası çalışıyor. Diğer genel müdürlüklerimiz de sahada çalışmalarını yapıyor. Heyetimizle var olan eksikleri tespit ederek, bunların yapımını gerçekleştiriyor olacağız. Terör siyasetinde verdiğimiz şehitlere rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kaymakamlığa geçen Bakan Kurum, kayyum olarak atanan belediye başkan vekilleriyle basına kapalı toplantı yaptı.