Bakan Soylu, anne ve bebeğinin katledildiği bölgede

Allah nasip ederse. Burada söylemek gerekir, şu anda 790 civarında yurt içinde terörist var. Bu son yılların ulaşılabilen en düşük rakamıdır” dedi.

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile partililer ve kurum amirleri karşıladı. Buradan helikopterle Kalana Üs Bölgesi’ne geçen Bakan Soylu, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın saldırıya uğradığı bölgeyi havadan inceledi. Daha sonra üs bölgesine geçen Soylu, burada görev yapan askerlere başsağlığı dileyerek kahvaltı yaptı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını belirtti. Soylu, terör örgütünün tükeniş içinde olduğunu ve sabah 2’si Kars’ta, 5’i Tunceli’de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız büyük mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadelenin nasıl olduğunu dünyaya ve Türkiye’de bu mücadeleyi görmek istemeyenlere açık şekilde, büyük kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Ziyaret etmek, komutanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedim. Mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Siz buraları bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Burada terör örgütü nefes alamadıkça, bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı şekilde yürütmektedir” diye konuştu.

Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin aldıkları önlemlerle aynı zamanda uyuşturucuyu da engellediğini, terör örgütünün kabiliyetlerini körelttiğinin altını çizerek, Türkiye’nin gücünü hem coğrafyaya hem de dünyaya gösterdiklerine dikkat çekti.

“Terör kaynağında kurutulacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatı yerine getirerek, adımların tereddüt edilmeden atılmasıyla mesafelerin kat edildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bu talimat açık ve net, terör kaynağında kurutulacak. Buraları, bu üs bölgeleri, her noktayı kendisine ait bir alan olarak gören terör örgütü sizin sayenizde, cesaretiniz sayesinde buralara uzaktan bakabilme kabiliyetine bile sahip değil artık. Ancak kalleşçe pusular ortaya koyabilmekte. Burada bir ölürüz bin diriliriz. Parolamız bellidir. O kadar moralimiz, motivasyonumuz yüksek ki, son bir haftada sadece iç güvenlik operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi. 26 Haziran’dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart’tan bu yana kararlılık harekatında Kuzey Irak’ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildi. Tutulan hatlar, ortaya konulan strateji ve alınan sonuçlar burada devletimizin, milletimizin, geldiğimiz noktanın nasıl olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır."

Soylu, yılbaşından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını ifade ederek, "Oysa bizim aileleriyle beraber ikna ederek teslim olmalarını sağladığımız, kendisi teslim olanlar hariç 91 kişi. Yani terör örgütünün özellikle ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Çok önemli bir şeydir. Onun için burada özellikle yaz ve son bahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ve ardından kışın inşallah finali gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse. Burada söylemek gerekir, şu anda 790 civarında yurt içinde terörist var. Bu son yılların ulaşılabilen en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA, bir taraftan SİHA, bir taraftan Hava Kuvvetlerimiz, bir taraftan bütün güvenlik kuvvetlerimiz, istihbaratımızla topyekun aldığımız önlemler le büyük mücadeleyi sürdürüyoruz ve kararlılıkla da bunu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var”

Soylu, bir taraftan Kalana, bir taraftan Buzul üs bölgesinde, diğer tarafta Dağlıca’da, Kato’dan Beytüşşebap’a kadar oluşan hatlarda herkesin kalbinin aynı anda attığını dile getirdi. Soylu, "Bizim küçük evladımızın ve annesinin şehadet şerbeti içmesinin Allah’ın yazgısı olduğuna inanıyoruz ama bu işimize büyük sorumlulukla sarılmamıza sebep oluyor ve terör örgütünün bebek katili olduğunu bütün dünyaya açık şekilde gösteriyor. Bu, bizim yolumuzun doğru olduğunu ifade ediyor. Daha dikkatli olacağız. Bizim işimiz yüzde 99 dikkati kaldırmaz, bizim işimiz yüzde 100 dikkat. Yüzde 1 bizim tahammül edemeyeceğimiz bir aralık. Hep birlikte yüzde yüz dikkatle işimize sarılacağız. Sabah Ankara’daydık, şimdi buradayız. Yalnız değilsiniz, milletimiz sizinle. Bayramınızı erkenden tebrik etmek istedik. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Allah inşallah hep birlikte bu meseleden memleketimizi kurtarmayı nasip eder” diye konuştu.

Soylu, açıklamasının ardından telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a askerlerin selamını ileterek, sabah gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Soylu, daha sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü açılışına katılmak üzere üs bölgesinden ayrıldı.