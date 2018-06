Bakan Soylu, Kalana Üs Bölgesinde

Bu memlekete musallat olan it sürüsünden de bu memleketi hep birlikte kurtaracağız” dedi.

Yüksekova ilçesindeki İhsaniye Camisi’nde bayram namazını kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve sanatçı Yusuf Günay ile Kalana Üs Bölgesi’ne geçti. Burada görev yapan asker ve polisler tarafından karşılanan Bakan Soylu, görevlilerin tek tek bayramını kutladı. Terörle yürütülen mücadeleden bahseden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak asker ve polislerin bayramını kutlamasını sağladı.

Tekrar helikopterle ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polislerle bayramlaştı. Burada konuşan Soylu, emniyet teşkilatının değerli üyeleriyle bir bayram sabahı birlikte olduklarını belirterek, “Allah bu bayrama da bizleri alnı açıklığımızla ulaştırdı, şükürler olsun. Burada kahramanca mücadele ediyorsunuz. Memleketimizin huzurunu, çocuklarımızın rahat okula gitmesini, milletimizin huzur içinde sabah besmele getirerek işini açmasını sağlıyorsunuz. Kiminiz ailenizden uzak, kiminiz anne ve baba hasreti, kiminiz eşini çocuğunu başka yerde bırakarak gelmiş. Bizim memleketimiz maalesef birçok ülkenin hedefinde olan, huzurunun olmamasına çalışılan ama buna rağmen sizin gibi kahramanlar sayesinde bütün bu niyetleri boşa çıkarılan, hamd olsun ki huzur içinde olduğumuz bir ülkedir. Bunda yaptığınız kahramanlıkların, fedakarlıkların, şu anda aranızda bulunmayan şehit ve gazi olanların fedakarlıkları, milletimiz tarafında da bizler tarafından da unutulmamış ve unutulmayacaktır. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Bir taraftan Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz bu dönemde çok büyük iş başardınız. Hem emniyeti sağladınız hem de teröristle vatandaş arasındaki alana büyük bir duvar örüp, şükürler olsun ki vatandaşımızın huzur içinde burada olmasını sağladınız. Sizden her yerde övünerek söz ediyoruz” dedi.

“Yaptığınız terör ve asayiş mücadelesinde bir şeyin altını sürekli çiziyoruz” diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın hiçbir tarafından demokrasiye ve hukuka uyan böyle bir mücadelenin olmadığını, en ufak bir yanlış yapsaydık, bugün ipliğimizi pazara çıkaracaklarını size güvenerek, inanarak yaptığınız işlerin insan odaklı olduğunu düşünerek sürekli söylüyoruz. Bugün de durum böyledir. Bugün terör örgütü şehirlerde taban bulmakta zorlanıyorsa ortaya koyduğunuz hassasiyetin sonucudur. Vatandaş bizimdir, onun terör örgütü tarafından istismar edilmesine elbette izin vermeyeceğiz ve onların günlük hayatlarının aynen bu şekilde huzur içinde devam etmesini sağlamak da emniyetlerini almak da bizim görevimizdir.”

Bugün Doğu ve Güneydoğu’nun bütün illerinde huzur olduğunu ifade eden Soylu, “Bunu kaşımak isteyenler elbette olacaktır. Ramazan’da buradaydık. Gece geç saatlere kadar insanlar sokaktaydı. Bunu da siz temin ettiniz. Onun için sizlere müteşekkiriz. Bu huzuru ortadan kaldırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğinizi biliyoruz. Kararlılığımız nettir. Vatandaşımıza devletimizin eşit vatandaşlık ilkelerinin Türkiye’nin her yerinde aynı kararlılıkla bir taraftan da teröriste acımasız olmayı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Bir tarih yazdığınızı söyleyebilirim. PKK denilen hain terör örgütü can çekişmektedir. Bu böyle milletimize ve size moral vermek üzere söylediğimiz söz değildir. Şu anda fotoğrafın ve mevcut durumun aslında tam açıklamasıdır. Önümüzdeki süreç daha indirici darbeler vuracağız ve bilesiniz ki onların Kandil’lerini söndüreceğiz. Bu memlekete musallat olan it sürüsünden de bu memleketi hep birlikte kurtaracağız. Artık PKK denilen bu örgütün Türkiye’nin yarınlarına ait burada da yaşayan çocuklarımızın hayallerine ait bir endişe oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Sizin sayenizde buradan doktorlar, mühendisler çıkacak” diye konuştu.

Bayramın önemine de değinen Soylu, “Biz bayramda özümüze yeniden döneriz. Ramazan ayı bizi yeniden o ilk doğduğumu haldeki gibi saf, pak ve tertemiz bir ana sürükler. Bir Ramazan’ı bitirdik ve şimdi hepimizin bayramı. Ne kadar şükretsek azdır. Yaptıklarınıza ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Her biriniz bir kahramanlık ortaya koyuyorsunuz. Şimdi üs bölgesinden geliyoruz. Korucumuz, jandarmamız, özel harekat timimiz orada. Hepsi 2500 metrede ülkemizin namusunu muhafaza ediyorlar. Biz bunun kıymetini biliyoruz. Milletimizin 5 vakit dualarındasınız. Allah sizi korusun ve bu aziz milletimize bağışlasın. Türk polis teşkilatı bütün dünyaya bir görevin nasıl yapılacağını göstermektedir. Bu ülkenin onur abidesisiniz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasının ardından Şanlıurfa’ya geçti.