Bakan Soylu Yüksekova’da

Bayram namazını Hakkari Yüksekova’daki İhsaniye Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılan Bakan Soylu, daha sonra beraberindeki AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve kurum amirleriyle birlikte Yüksekova 3. Tümen Komutanlığına geçti.

Burada askerlerle, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Soylu, geçtiğimiz yıldan bu yıla terörle mücadelede önemli mesafeler alındığını söyledi. Soylu, "Geçen yıldan bugüne terörle mücadele, asayiş ve diğer görevlerimizde çok büyük mesafeler alındı. Bugün ülkemiz huzur içindeyse, burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Milletimiz size duacı. Milletimizin evinde huzur içinde oturmasını, çalışmasını evine gitmesini, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin etmek biliniz ki bu milletin her daim dualarında bu milletin gönlünde olmanızı sağlıyor" diye konuştu.

Bayramların millet olmanın en önemli yapı taşlarından olduğunu dile getiren Soylu, "Bazen cenazelerde omzumuzda tabut taşıyarak, bazen şehidimizin arkasından binlerce insan tekbir getirerek, bazen düğünlerimizde halay oynayarak, horon oynayarak, mezarları ziyaret ederek, bu ülkeye göz dikenlere haddini bildirerek, en iyi üretimi biz yaparak, tarihimizle geçmişimizle övünerek millet oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Milletimize pusu kurmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin diye dua ettik" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayını geçirdik. Bu ay boyunca Allah’a dua ettik. Ülkemiz, milletimiz ailemiz için dua ettik. Milyonlarca insan sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen bizim dışımızda milyonlarda Anadolu yurduna dua ettiler."

Sorumluluklarının çok büyük olduğunun altını çizen Soylu, "Sorumluluğumuz büyük ama biliniz Allah dağına göre kar verir. O güvenilir dağ olabilmek, omuzlarında bu sorumluluğu taşıyabilmek milletin en önemli karakteridir. Burada oturduğunuz yerde öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki bu milleti güç kuvvet veriyorsunuz" dedi.

Konuşmasında Mehmetçik’in bayramını kutlayan Soylu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza buraya geleceğimi söylediğimde her birine selamlarını muhabbetlerini sevgilerini ve bayram dileklerini iletti. Bunları söylerken sanki sizin yanında olmak istiyor gibiydi. Çünkü öyle dönemlerden geçiyoruz ve herkes bu memleketin selameti için öyle riskler alıyor ki, çok şükür sizler bizi mahcup etmediniz. Her günümüz bayramın huzuru içinde olsun. Öyle bir alışkanlık oldu ki buraya gelmesek sanki biz yalnız kalacağız siz de yanız olacaksınız gibi bir duygu oluştu. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum."

Bakan Soylu, daha sonra helikopterle üs bölgesine geçti.