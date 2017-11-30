Bakan Yılmaz: “Hakkari’ye 422 milyon yatırım yaptık”

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yılmaz, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hakkari’nin eğitim ilgili ne eksiklikleri varsa bunları görüşmek için ekibiyle geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz, “Bakanlığımız olarak ne eksiklikler varsa yerinde dinleyelim, konuşalım ve eksiklikleri yerine getirelim dedik. Bu ana kadar bizim dönemimizde 422 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. İstisnai ve olağanüstü şartlar olmak üzere genellikle ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 22, ortaokulda 37, liselerde ise 32 olduğunu tespit ettik. Proje okulları yönetmenliği var ve derslik başına düşen öğrenci sayısının 30 olması ideal bir rakam olarak ön görülmüştür. Dolayısıyla Hakkari’de bu rakamlarda iyiyiz. Diğerlerinde de biraz daha yatırımın yapılması lazım. Şu anda devam eden yatırımlarımız var. 2017 yılında 11 yatırım bitti” dedi.

“İki yılda binin üzerinde öğretmen gönderdik”

Hakkari’de 139 milyonluk eğitim yatırımının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “28 projemiz var, hepsi tamamlandığında 321 derslik kazandıracağız. O zaman diğer alanlarda Türkiye ortalamasının altına inecek. 2002 yılında öğrenci sayısı 58 bin iken şimdi 76 bin 800 öğrencimiz var. 2002 yılında derslik sayısı bin 148 idi, şimdi 2 bin 43 dersliğimiz var ve yapılan inşaatlarla derslik sayısı artmaktadır. Bin 550 öğretmen var iken şimdi öğretmen sayısı 3 bin 479’e çıktı. Sadece iki yılda binin üzerinde öğretmen gönderdik” diye konuştu.

“Eğitimde çok önemli mesafeler aldık”

“Allah nasip ederse önümüzdeki dönemlerde Hakkari’de öğretmen sorunu diye bir sorun kalmayacak” diyen Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hakkari’de de sordum; burada da tıp fakültesini kazananlar, mühendislik ve hukuk fakültesini kazananlar var. Allah nasip ederse kaliteli bir eğitim eğitimi Türkiye’nin her tarafından yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Sadece Hakkari değil. Eğitimde çok önemli mesafeler aldık.”

“Ülkemiz bundan önceki yıllardan daha iyi olacak”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Yılmaz, “İnşallah ülkemiz bundan önceki yıllardan daha iyi olacak. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Ülkemize barış, huzur ve kardeşlik versin. Bakın bu coğrafyada ve her yerde bir sıkıntı var. O sıkıntılı ülkeler arasında barış ve huzur havası olan bir Türkiye’dir. Ülkemizin ve bulunduğumuz yerin kıymetini bileceğiz. Halkımızın gönlünü kazanmak için gayretlerimizi bir kat daha arttıracağız. Hiç şüpheniz olmasın, ülkemizin gelecek on yılı veya 20 yılı bundan önceki yıllardan çok daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti Hakkari eski İl Başkanı Abdulmecit Tarhan ise Bakan Yılmaz’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamak istediklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, Kültür Merkezinde okul idarecileri ve öğretmenlerle buluştuktan sonra Yüksekova ilçesine geçecek.