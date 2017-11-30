Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 18:59

Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum”

HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Bakan Yılmaz: “Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum”

30 Kasım 2017 18:59


Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Yılmaz, daha sonra Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, eğitimde çok büyük bir mesafe aldıklarını belirterek, “Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, hayata hazır ve mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu ise ancak eğitimle yapabiliriz. Türkiye’nin bir hedefi vardır, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak. Bunun için mutlaka ekonominin çok iyi bir yere gelmesi lazım. Bu da eğitimle mümkün” dedi.


İlkokulu 72 kişilik sınıfta okuduğunu söyleyen Yılmaz, “Belki benden daha da kabalık sınıfta okuyanlar vardır. Liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Burada 11 tane okulu yıkmak zorunda kaldık, yeni yapılanlar var. 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Niçin kaldıracağız, kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. İkili eğitimi kaldıracağız. Eğitimin bir başka temel unsuru da öğretmendir. Bizim dönemimizde 580 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atanmıştır” diye konuştu.


Yapılan toplantının ardından kaymakamlığa geçen Bakan Yılmaz, İhsaniye Camisi’nde akşam namazını kıldıktan sonra helikopterle Van’a geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
11
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Sisli
    13°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Sisli
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç