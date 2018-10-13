Balçığa saplanan köpeği itfaiye

Hakkari'de balçığa saplanan başıboş köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde balçığa saplanan başıboş bir köpeği gören duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekibine haber verdi. Bölgeyen gelen itfaiye ekipleri, balçığa saplanan köpeği kurtardı. Oldukça bitkin düştüğü görünen köpek, tekrar yaşam alanına geri bırakıldı.

Zamanında köpeği kurtaran itfaiye ekibine teşekkür eden vatandaşlar ise, köpeğin saniye farkı ile boğulmaktan son andan kurtarıldığını ifade ettiler.