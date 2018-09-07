Balkaya Dağlarında renkli düğün

Gazeteci Abdullah Kaya ile Şükran Demir çiftinin düğün töreni, Balkaya Dağlarının eteklerinde yapıldı. Şemdinlili gazeteciler Azer Demir, Abdi Tekin ve Halit Yigit’in sağdıçlığını yaptığı çift için Kuzey Irak’ın sıfır noktasındaki Derecik beldesinin Balkaya Dağları eteklerinde bulunan Akdemir köyü Balkaya Mahallesi’nde 2 gün 2 gece düğün yapıldı. Düğün törenine Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Kuzey Irak ve Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinden çok sayıda davetli katıldı. Düğün törenine katılan Tümen Komutanı Tümgeneral Tokel, Şükran Demir ve damat Abdullah Kaya’ya birer altın takıp, Türk bayrağı hediye etti. Tümgeneral Tokel’in öperek teslim ettiği Türk bayrağını alan gelin ve damat, ömür boyu sahip çıkacakları sözünü verdi. Düğün alanına gelen gelin ve damat, düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmayan komutan ve diğer davetlilere teşekkür etti. Komutanlar, damat Abdullah Kaya ve düğüne katılan yöresel kıyafetli vatandaşlarla kol kola girip çalınan Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti. Düğüne katılan davetlilere yemek ikramı yapıldı.