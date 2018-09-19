Baro Başkanı Kaya'nın ağabeyi kazada hayatını kaybetti

Zeydin Kaya'nın ağabeyi Abdulselam Kaya, traktörün üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ednilen biligiye göre, 55 yaşında evli ve 8 çocuk babası olan Abduselam Kaya, Hakkari'nin Işıklı köyünde geri geri giderken traktörün üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Hakkari'nin illeri gelenleri ile yüzlerce vatandaş hastaneye gelerek Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya'ya başsağlığı dilediler. Yapılan otopsinin ardından Kaya'nın Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi karşısında bulunan aile mezarlığında toprağa verileceği belirtilirken, taziyesinin ise Çatallar Camiinde kabul edileceği öğrenildi.

Hakkari'nin sevilen ve sayılan aile fertlerinden olan Kaya'nın ölüm haberi Hakkari'de üzüntü ile karşılandı.