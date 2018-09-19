İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baro Başkanı Kaya'nın ağabeyi kazada hayatını kaybetti

Hakkari Barosu Başkanı Av.

Zeydin Kaya'nın ağabeyi Abdulselam Kaya, traktörün üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


Ednilen biligiye göre, 55 yaşında evli ve 8 çocuk babası olan Abduselam Kaya, Hakkari'nin Işıklı köyünde geri geri giderken traktörün üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Hakkari'nin illeri gelenleri ile yüzlerce vatandaş hastaneye gelerek Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya'ya başsağlığı dilediler. Yapılan otopsinin ardından Kaya'nın Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi karşısında bulunan aile mezarlığında toprağa verileceği belirtilirken, taziyesinin ise Çatallar Camiinde kabul edileceği öğrenildi.


Hakkari'nin sevilen ve sayılan aile fertlerinden olan Kaya'nın ölüm haberi Hakkari'de üzüntü ile karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.