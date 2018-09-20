Başkan Arslan okul servis araçlarını denetledi

Başkan Arslan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin eğitim -öğretimlerinin aksamaması için ve zamanında okullarına yetişmeleri konusunda taşımalı eğitim yapılan okullara öğrenci taşıyan servis şoförlerini denetledi. Denetleme ile ilgili açıklama yapan Başkan Arslan, ”Şoförlere halkımızın, geleceğimiz olan çocuklarını bize emanet ettiklerini bizim de onların rahat seyahat edebilmeleri için okul servis araçları taşıma yönetmeliğine uyarak davranış kuralları, görgü kuralları, kılık kıyafet ve en önemlisi trafik bilincini geliştirme konusunda örnek olmanız gerekir” dedi.

Denetimlerin sıklıkla yapılacağı ve yönetmeliğe uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını ifade eden Başkan Arslan, bütün öğrencilere başarılar ve ayrıca bütün taşımacı esnafına da kazasız günler diledi.