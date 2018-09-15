İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Epcim, altyapı ve üstyapı incelemelerinde bulundu

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kent genelinde devam eden ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Başkan Epcim ve beraberindeki teknik ekip Bağlar Mahallesi Bay köyü yolu üzerinde bulunan 14 derslikli ve 260 öğrencisi olan Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yapılması için okul alanında incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerinin ardından öğretmenlerle de sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Epcim, okulun ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yapılması için ellerinde geleni yapacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.