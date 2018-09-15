Başkan Epcim, altyapı ve üstyapı incelemelerinde bulundu

Başkan Epcim ve beraberindeki teknik ekip Bağlar Mahallesi Bay köyü yolu üzerinde bulunan 14 derslikli ve 260 öğrencisi olan Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yapılması için okul alanında incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerinin ardından öğretmenlerle de sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Epcim, okulun ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yapılması için ellerinde geleni yapacaklarını belirtti.