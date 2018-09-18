Başkan Epcim asfalt çalışmalarını denetledi

Kentin bir çok mahallesini asfalta kavuşturan belediye ekipleri, asfaltı olmayan mahallelere yönelik çalışmaları ise geceli gündüzlü olarak devam ediyor. Mahalle yolları başka olmak üzere ara sokaklarda da asfalt çalışması başlatan belediye ekipleri, havalar soğumadan önce asfalt çalışmalarının biran önce bitirilmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Kent genelinde devam eden çalışmaları denetleyen Başkan Epcim, Kıran Mahallesinde ara sokak ve bağlantı yollarda yapılan asfaltlanma çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu. Belediye yetkilileri birçok mahallede asfalt çalışmasını tamamladıklarını belirterek, kalan mahallelerin ise biran önce bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler.