Başkan Epcim, çalışmaları denetledi esnafı ziyaret etti

Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan asfalt, yeni içme suyu şebeke hattı, kanalizasyon, oyun parkları ve prestij cadde çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kıran ve Berçelan mahallesinin asfaltlı yola kavuşmanın ardından asfaltı yarıda kalan Dağgöl ve Halife Devriş mahallesindeki asfalt çalışmasının ek kısa südre tamamlanacağı belirtildi. Geceli gündüzlü olarak çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği kent merkezinde Başkan Epcim ve beraberindeki teknik ekipte çalışmaları yerinde denetledi. Bir süreden beridir kentin en uzun caddesi olan çevre yolu caddesi üzerinde başlatılan prestij cadde çalışmaları ise hızla devam ediyor. Başkan Epcim ve beraberindeki teknik ekip akşam saatlerinde prestij cadde çalışmalarını yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Buradaki esnaların işyerlerini de ziyaret eden Başkan Epcim, yolda geçen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Başkan Epcim'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden vatandaşlar Hakkari'nin ilk defa hizmet gördüğünü ifade ederek, kendisine teşekkür ettiler.