Başkan Epcim çocuk etkinliğine katıldı

Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve çocuk Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi” projesi kapsamında düzenlediği İlköğretim Haftası etkinliği etkinliğine katıldı. Eski hükümet konağı önünde düzenlene etkinliği katılan Başkan Epcim ve beraberindekiler bir süre çocuklarla sohbet ettiler. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve çocuk müzikalleri, şişme oyun parkı ve sürpriz hediyelerin verildiği çocuk etkinliği Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.