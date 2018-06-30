Başkan Epcim kent park yaşam alanını denetledi

Hakkari Belediye Başkanlığı, "Kent Park Yaşam Merkezi" projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapılacak olan "Kent Park Yaşam Merkezi" inşaat çalışmalarını inceleyip, teknik ekiplerden bilgi aldı. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, Hakkari’nin en büyük camisi olan Ulu Cami’nin hemen karşısında bulunan 8 bin metrekare alan üzerinde bulunan belediye eski garaj binasını yıkarak yerinde yapılacak olan Kent Park Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler. Yetkililer, “Bu yaşam alanının içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlar yer alacaktır” dediler.