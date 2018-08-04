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04 Ağustos 2018 15:06

Başkan Epcim, Kent yaşam merkezinde inceleme yaptı

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Kent Park Yaşam Merkezinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.

Başkan Epcim, Kent yaşam merkezinde inceleme yaptı

04 Ağustos 2018 15:06


Hakkari Belediye Başkanlığı, "Kent Park Yaşam Merkezi" projesini hayata geçirdi. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapılmakta olan "Kent Park Yaşam Merkezi" çalışmalarını yerinde denetledi. Hakkari’nin en büyük camisi olan Ulu Cami’nin hemen karşısında bulunan 8 bin metrekare alan üzerinde bulunan belediye eski garaj binasını yıkarak yerine Kent Park Yaşam Merkezi inşa çalışmaları sürüyor. Yapımı devam eden Kent Park Yaşam Merkezinde yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli paten alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlar yer alıyor.




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