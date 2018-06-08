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08 Haziran 2018 08:40

Başkan Epcim kentteki çalışmaları denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kent genelinde başlattıkları çalışmaları denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Epcim kentteki çalışmaları denetledi

08 Haziran 2018 08:40


Yapılan birbirinden güzel hizmetlerle biranda gündeme oturan Hakkari’deki hizmetler katlanarak devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve beraberindekiler, Keklik Pınar Mahallesinde yapımı devam eden içme suyu isale hattı kazı çalışmalarını inceleyip mahalle muhtarları ve teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Kıran Mahallesine geçen Başkan Epcim, asfaltlama öncesi stabilize edilen yolun kontrolünü beraberindeki teknik heyet ile birlikte yaptı. Mahalledeki camii inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Epcim, etrafına toplanan mahalledeki çocuklara değişik hediyeler verdi.




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