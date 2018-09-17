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Başkan Epcim, park çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, değişik mahallelerde yapılan park çalışmalarını yerinde denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı.


Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan orta refüjlerin yeşillendirilmesi, yeni içme suyu şebekesi, yolların asfaltlanması, kanalizasyon çalışmaları, prestij caddeler ve kentin değişik noktalarında başlatılan altyapı ve üst yapı hizmetleri aralıksız devam ediyor.


Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Merzan ile Karşıyaka mahallelerindeki çocuk oyun parkları ile merkezde yapımı devam eden Kent Park çalışmalarını inceleyerek, teknik ekiplerden bilgi aldı.

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