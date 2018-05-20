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20 Mayıs 2018 10:55

Başkan Epcim Ramazan şenliğine katıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliğe protokol üyeleri de katılarak halkla sohbet etti.

Başkan Epcim Ramazan şenliğine katıldı

20 Mayıs 2018 10:55


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler her geçe değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İlahi Esmaül Hüsna, çocuk Ramazan, Anadolu çocuk müzikal ve Abdullah Beyhan’ın sahne aldığı Ramazan şenlikleri renkli görüntüler sahne oldu. Sanatçı Abdullah Beyhan’nın bir birinden güzel seslendirdiği ilahilere vatandaşlarda hep bir ağızdan eşlik etti. Binlerce kişinin çocukları ile birlikte katıldığı şenlik gece geç saatlere kadar devam etti. Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Belediye Kültür ve Soysal işleri Müdürü Ayhan Tunç’da Ramazan şenliklerine katılarak halkın arasında yerlerini aldılar. Bir süre etkinlilikleri izleyen başkan Epcim ve beraberindekiler daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek aynı masalarda çay içip sohbet ettiler.




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