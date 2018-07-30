Başkan Epcim vatandaşın taleplerini dinledi

Başkan Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay ile birlikte Otluca köy yolu altındaki 22 haneli yerleşim yerinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Burada halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Epcim, çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyareti sırasında Başkan Epcim’e taleplerini ileten vatandaşlar, ”Hakkari’nin çehresini değiştirdiniz. Bütün mahallelerde hizmet atağı var. Sizden isteğimiz güvenlik gerekçesi ile kapatılan alternatif yolumuzun açılması ve asfaltlanmasını istiyoruz. Bunun yanında mahallemizde çocuk parkı olmadığı için çocuklarımız şehre gitmek zorunda kalıyorlar ve dolayısıyla eve geç geliyorlar. Sizden isteğimiz mahallemizde aile ve çocuk oyun parkının yapılmasıdır" dediler.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Epcim, belediyenin hizmet programı kapsamında taleplerin değerlendirileceğini ifade etti.