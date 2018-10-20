Başkan Gür, Hakkari 1. Kitap fuarını ziyaret etti

ters Lale festivali kapsamında “1. Kitap Fuarı”nı ziyaret etti.

17 Ekim'de Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen 2. ters lale festivali ve 1. kitap fuarı” Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin değişik illerinden 101 yayın evinin katıldığı Hakkari 1. Kitap Fuarı Hakkariler yoğun ilgi gösterdi. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki parti yöneticileri de kitap fuarını ziyaret ederek, buradakiler ile bir süre sohbet etti. Tüm kitap stantlarını tek tek dolaşan Başkan Gür, Hakkari'nin her geçen gün her yönüyle değiştiğini belirterek, ildeki festival ve ilki yapılan kitap fuarının kentte ayrı bir renk kattığını söyledi.