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22 Mayıs 2018 09:52

Başkan Gür, Ramazan gecelerine katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, kentte düzenlenen Ramazan gecelerine katıldı.

Başkan Gür, Ramazan gecelerine katıldı

22 Mayıs 2018 09:52


Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kentin değişik noktalarında halkla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Hakkari’nin huzurlu bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirttiler. Hastane Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi’nde gece geç saatlere kadar dolaşan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Gür, kentin huzurlu günlerini yaşadığını belirtti. Halkın arasında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Gür, her geçen gün yeni hizmetlerin yapıldığı Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.




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