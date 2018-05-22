Başkan Gür, Ramazan gecelerine katıldı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kentin değişik noktalarında halkla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Hakkari’nin huzurlu bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirttiler. Hastane Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi’nde gece geç saatlere kadar dolaşan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Gür, kentin huzurlu günlerini yaşadığını belirtti. Halkın arasında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Gür, her geçen gün yeni hizmetlerin yapıldığı Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.