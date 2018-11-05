Başkan Gür, sınır kapısını ziyaret etti

Başkan Gür, sınır kapısında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Başkanın etrafını saran vatandaşlar, sınır kapısındaki geçişlerin saat 08.00'da başlayıp 17.00'da sone erdiğini belirterek, bu sürenin 12 saate çıkartılması talebinde bulundular.

Vatandaşların mağduriyetini gidermek için Üzümlü Sınır Kapısındaki sürenin uzatılması için girişimlerde bulunacaklarını belirten Başkan Gür, halkın bu talebini not aldıklarını söyledi. Üzümlü Sınır Kapısında başlatılan duble yol altyapı çalışması ihalesinin ise sone erdiğini ve gelecek yıl yol yapım çalışmalarına başlanacağı müjdesi veren Başkan Gür, Çukurca ilçe merkezini de ziyaret ederek esnaflarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.