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11 Haziran 2018 10:23

Başkan Gür, sporcularla bir araya geldi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentteki sporcularla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Başkan Gür, sporcularla bir araya geldi

11 Haziran 2018 10:23


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Milletvekili Adayı Nurettin Fırat, Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Adnan Aykut, İl Hakem Kurulu Başkanı Turan Şimşek ve Hakkari Kadın Takımı Başkanı Kıymet Kurt ildeki kulüp başkanları ve sporcularla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başkan Gür, kulüp başkanları ve sporcuların sorunlarını dinleyerek, spora olan desteklerinin süreceğini söyledi.


Değişik takımların kulüp başkanları ise, Başkan Gür’ün spora verdiği önem ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.




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