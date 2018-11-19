Başkan Gür'den Durankaya beldesine ziyaret

Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile köy ve mezralarında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet, bu defa da Durankaya beldesini ziyaret etti. Beldede halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Gür, burada bir süre belde sakinleri ile görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Halkın hizmetinde olduklarını belirten Başkan Gür, Hakkari'de son iki yıl içinde büyük bir değişimin olduğunu belirterek, bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Beldede var olan sorunları da çözeceklerini ifade eden Başkan Gür, kendilerine yoğun ilgi gösteren belde sakinleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.