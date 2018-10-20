İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gür'den kamptaki sporculara ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Van ilinde kampta bulunan Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbol ve voleybol takımlarını ziyaret etti.


Bu yıl 2. ligde mücadele eden Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbol ve voleybol takım Van Edremit'te kampa girdi. Edremit'te sezon hazırlıklarını sürdüren futbol ve voleybol takımları yeni sezonda iddialı. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbol ve voleybol takımlarını kamp bölgesinde ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Gür, yeni sezonda her iki takıma başarılar diledi. Takım yöneticileri ise ziyaretten doydukları memnuniyetti dile getirerek, Başkan Gür'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Gür, sporcularla hatıra fotoğrafı çektikten sonra kamp bölgesinde ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.