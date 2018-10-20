Başkan Gür'den kamptaki sporculara ziyaret

Bu yıl 2. ligde mücadele eden Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbol ve voleybol takım Van Edremit'te kampa girdi. Edremit'te sezon hazırlıklarını sürdüren futbol ve voleybol takımları yeni sezonda iddialı. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbol ve voleybol takımlarını kamp bölgesinde ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Gür, yeni sezonda her iki takıma başarılar diledi. Takım yöneticileri ise ziyaretten doydukları memnuniyetti dile getirerek, Başkan Gür'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Gür, sporcularla hatıra fotoğrafı çektikten sonra kamp bölgesinde ayrıldı.