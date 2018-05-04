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04 Mayıs 2018 09:46

Başkan Gür’den kültür merkezine övgüler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ziyaret ettiği Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezine övgüler yağdırdı.

Başkan Gür’den kültür merkezine övgüler

04 Mayıs 2018 09:46


AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve partililerle birlikte Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Bir süre Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ile görüşen Başkan Gür, yaptıkları bir birinden sanatsal etkinliklerden dolayı Müdür Tunç ve ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Gür, “Kültür ve Sanat Merkezi; 50 eğitmen ve bin 200 kursiyeri bünyesinde barındırıyor. Yaptıkları etkinliklerle adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başardığı gibi ilimizi de en güzel şekilde her platformda tanıtıyor. Burada yüzlerce gencimizi sanatla buluşturan Kültür ve Sanat Merkezinin yapacağı her türlü projenin arkasında olduğumuzu ve destek vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.




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