Başkan Gür'den Şemdinli'ye ziyaret

Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulunan Başkan Gür ve beraberindeki partililer, ilk olarak esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkan Gür ile aynı masada çay içip sorun ve sıkıntılarını samimi bir şekilde anlatan ilçe esnafı, ziyaretten duydukları memnuniyeti diye getirdiler.

İlçedeki muhtarlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Gür ve beraberindekiler, muhtarın sorunlarını not aldılar.

Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini de ziyaret eden Başkan Gür ve beraberindekiler, burada bir süre şehit ve gazi aileleri ile görüşüp birlikte sohbet ettiler. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Gür, ilçedeki ziyaretlerini sürdürdü.