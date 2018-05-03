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03 Mayıs 2018 16:07

Başkan Gür’den ‘Yöresel Ürünler Fuarı’na ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, 25 ilin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı fuarı ziyaret etti.

Başkan Gür’den ‘Yöresel Ürünler Fuarı’na ziyaret

03 Mayıs 2018 16:07


AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve partililerle dün Mersin merkezli Aynur Şekerleme Firmasının organizasyonu ile Hakkari Belediye Başkanlığının katkılarıyla eski valilik binası önünde kurulan ve 25 ilin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı fuarı ziyaret etti. Stantların başında bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek sohbet eden Başkan Gür, organik gıdaların tadına baktı. Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de böyle kapsamlı bir yöresel ürün fuarını açanlara ve katkısı olan herkese teşekkür etti.


Erzurum standını da ziyaret eden Başkan Gür, burada vatandaşlara cağ kebabı ikramında bulundu.




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