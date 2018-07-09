Başkan Kaya’nın oğluna miting gibi düğün

Hakkari’nin sevilen simalarından Süleyman Kaya’nın inşaat mühendisi oğlu. Vanlı hurizmci Avşin Ayhan ile dünya evine girdi. Bir halı sahada yapılan Avşin ve Erol çiftinin düğün törenine AK Parti 24. Dönem Milletvekili A. Muttalip Özbek, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, kuram amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, il, ilçe köy, mezra ve çevre illerden binlerce davetli katıldı.

Adeta miting alanına dönüşen düğün törenine katılan davetlileri AK Parti İl Başkan Vekili Süleyman Kaya kapıda karşıladı. Binlerce davetliye yörenin meşhur yemeği olan Doğaba, pilav ve tatlı ikramı yapıldı.

Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde halay çektiği düğün töreninde, aşırı izdiham nedeniyle birçok davetli ise dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Süleyman Kaya, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Hakkari il geneli ve çevre illerden düğün törenlerine iştirak eden tüm davetlilere teşekkür etti.