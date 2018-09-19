Başkan Keskin Melik Esat Camisi'ni ziyaret etti

Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Melik Esat Camisi'ni ziyaret etti.

Hakkâri beylerinden Melik Esat tarafından 1300 yılında Biçer Mahallesi'nde yaptırılan tarihi Biçer Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Melik Esad Camisini ziyaret eden Başkan Keskin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra medresenin çevresini dolaştı. Başkan Keskin, ”Melik Esat Medresesi Hakkari'nin ilk ponza taşıyla toprağıyla inşa edilmiş ve çok uzun süre adalet Medresesi' eğitim yuvası olarak hizmet etmiş ve sonradan bakımsızlıktan dolayı bırakılmış. Yakın sürede camiye çevrilerek ibadete açılmış ancak evveliyatına bakınca Hakkari beyi tarafından Melik Esat' a Hakkari kalesine yerleşmesi için defalarca haber gönderilmiş ama kendisi kabul etmemiş. Çünkü bu Medrese de adaleti ve eğitimi tarafsız hakkaniyet ölçüsünde yapabilmesi için yönetimden ve ihtişamdan uzak olmadı gerektiğini bizlere anlatmak istemiş. Maneviyatını ve köklerini bilmeyen ve unutan insanlar ve toplumlar ayakta durmaktan zorlanırlar bundan dolayı bizlere atalarımızdan miras olarak kalan bu medrese camii ve tarihimizi unutmamak gerekir diye düşünüyorum” dedi.