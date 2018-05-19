Başkan Keskin sınırda konser verdi

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlene Ramazan etkinlikleri ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin sahne alarak güzel sesi ile adeta ilçeyi inletti. Kaymakamlık önündeki alanda devam eden Ramazan etkinliklerinde ilçe Kaymakamı Temel Ayca, eşi Gökçe Nazlı Ayca. Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ilçe sakinleri ile birlikte aynı masalarda iftarlarını açtılar.

Birbirinden güzel değişik etkinliklerin yapıldığı programda sahne alan Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin ve görevliler, sahneye çıkarak ilçe sakinlerine unutulmaz dakikalar yaşattılar. Güzel sesi ile ünlü sanatçılara adeta taş çıkartan Başkan Yardımcısı Keskin, birbirinden güzel şarkıları ile adeta sınır boylarını inletti. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara, mısır, dondurma yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu.