Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:06

Başkan Keskin sınırda konser verdi

Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, kurulan sahnede ilçe sakinlerine konser verdi.

Başkan Keskin sınırda konser verdi

19 Mayıs 2018 13:06


Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlene Ramazan etkinlikleri ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin sahne alarak güzel sesi ile adeta ilçeyi inletti. Kaymakamlık önündeki alanda devam eden Ramazan etkinliklerinde ilçe Kaymakamı Temel Ayca, eşi Gökçe Nazlı Ayca. Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ilçe sakinleri ile birlikte aynı masalarda iftarlarını açtılar.


Birbirinden güzel değişik etkinliklerin yapıldığı programda sahne alan Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin ve görevliler, sahneye çıkarak ilçe sakinlerine unutulmaz dakikalar yaşattılar. Güzel sesi ile ünlü sanatçılara adeta taş çıkartan Başkan Yardımcısı Keskin, birbirinden güzel şarkıları ile adeta sınır boylarını inletti. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara, mısır, dondurma yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç