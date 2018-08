Başkan Keskin’den 2 bin 700 rakımlı yaylalara bayram ziyareti

Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, 2 bin 700 rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Toplam 70 çadırın bulunduğu 6 yaylayı ziyaret eden Keskin, vatandaşların çadırlarına konuk oldu. Bölgede uzun zamandır devam eden başarılı çalışmalar neticesinde milletin huzurlu günler geçirdiğini ifade eden Başkan Keskin, “Başta Valimiz olmak üzere hükümetimizi temsilen ilimize gelen bakanlarımız, bölgemize büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bölgemizin her noktasını gezerek vatandaşları yalnız bırakmayan yöneticiler, vatandaşlarımıza devletin şefkatini ziyadesiyle göstermektedirler. Böyle huzurlu bir ortamda bizler de elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Bayramda tatil yapmak yerine yaylaları ziyaret ettiklerini dile getiren Keskin, "Her biri farklı bir noktada olan 6 farklı yaylayı ziyaret ederek, milletimizin her daim emrinde olduğumuzu ve şartlar ne olursa olsun kendilerinin yanında olduğumuzu ilettik. Burada büyüklerimizle istişarelerde bulunduk, küçüklerimizle tatlı sohbetler gerçekleştirdik. Misafirperver yapısıyla meşhur bölgemiz yine bu yapısına yakışır şekilde bizleri ağırladı. Bölgemizin insanları her şeyin en iyisini hak etmektedir. Büyük hizmetlerin yapıldığı bölgemizde yakın tarihte daha güzel hizmetlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda bir kez daha bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, sağlık huzur ve neşe dolu nice bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.