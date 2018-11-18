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Başkan Kutluk güven tazeledi

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk, yapılan olağan genel kurul sonucunda yeniden başkan seçildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla devam etti. Divan gündemi, yönetim kurulu çalışma raporunun okunması, yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası, zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi yapıldı.


Yeniden başkan seçilen Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk, Eğitimciler Birliği Sendikasının 2. Olağan Genel Kuruluna katılan herkese teşekkür etti.

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