Başkan Özbek yeniden il başkanlığı görevine getirildi

Milletvekili adaylığı için MHP Hakkari İl Başkanlığı görevinden istifa eden Fatih Özbek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilatlardan Sorumlu Prof. Dr. Selim Yalçın'ın oluruyla yeniden MHP Hakkari İl Başkanlığı görevine atandı. Halkla sürekli iç içe olan ve yöre halkının takdirini kazanan Fatih Özbek'in yeniden MHP Hakkari İl Başkanlığına getirilmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Genç Başkan Fatih Özbek'in her zaman halkla iç içe olduğunu, sorun ve sıkıntılarını kendisine rahatlıkla iletebildiklerini belirten vatandaşlar, siyasi görüş ve aşiret görüşü belirtmeden herkese kapısını sonuna kadar açan bir siyasetçiyi yeniden bu göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Teşkilatlardan Sorumlu Prof. Selim Yalçın'a teşekkür ettiler.