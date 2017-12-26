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26 Aralık 2017 12:01

Başkan Tekin mazbatasını aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığına seçilen Metin Tekin mazbatasını aldı.

Başkan Tekin mazbatasını aldı

26 Aralık 2017 12:01


Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde delegelerden 244’ünün oyunu alarak il başkanı seçilen Metin Tekin, bugün İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kuruluna giden Tekin, mazbatasını aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına yürüyerek geçti. Yoldan geçen vatandaşlar Başkan Tekin’i tebrik ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundular.


Başkan Tekin, AK Parti İl Başkanlığı binasına geçerek görevine başlarken, partililer ve vatandaşların tebriklerini kabul etmeye başladı.




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