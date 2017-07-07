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07 Temmuz 2017 10:48

Başkan Vekili Epcim, 3000 rakımdaki çalışmaları denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 3000 rakımlı Golan Yaylasındaki su kaynağının toplandığı alandaki inşaat çalışmalarını denetledi.

Başkan Vekili Epcim, 3000 rakımdaki çalışmaları denetledi

07 Temmuz 2017 10:48


Hakkari kent merkezinde yolların yeniden yapılması için çalışmalar aralıksız devam ederken, diğer taraftan ise şehir merkezindeki içme suyu sıkıntısının çözülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim; beraberindeki başkan yardımcıları, proje teknik ekibi ve İller Bankası kontrolleriyle 3000 rakımlı Golan Yaylasında bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu su kaynaklarının toplandığı kaptaj ve maslakların inşaat çalışmalarını yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.


Kent merkezinde iki günde bir verilen içme suyu sıkıntısının giderilmesi için belediye tarafından başlatılan hummalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.




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