Başkan Vekili Epcim, asfalt çalışmalarını denetledi

Dağgöl Mahallesi ve Kalealtı semtinde gece geç saatlere kadar devam eden asfalt çalışmalarını yerinde denetleyip bilgi alan Başkan Vekili Epcim, daha sonra Dağgöl Mahallesi Muhtarı İvdi Taşkın ile birlikte mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Dağgöl Mahallesi'nin yeni içme suyu şebekesi ve asfalt yola kavuştuğunu ifade eden Muhtar Taşkın, bu güzel hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Epcim ve ekibine teşekkür etti.

Sahada devam eden çalışmaları inceleme ve denetime çıkan Epcim, esnaf ve vatandaşların çay davetlerine katılıp, belediyenin yatırım programları hakkında paylaşımlarda da bulunuyor.