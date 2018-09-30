Başkan Vekili Epcim çalışmaları denetledi

Başkan Vekili Epcim, beraberindeki Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve Dağgöl Mahalle Muhtarı İvdi Taşkın ile Dağgöl Mahallesi Kalealtı ve Özdemirler semtinde yapımı devam eden yeni içme suyu şebekesi hattını yerinde denetledi. Daha sonra Halife Derviş Mahallesi'ne geçen Epcim ve beraberindekiler, burada yapılan asfalt çalışması ve yeni içme suyu hattı çalışmalarını denetleyerek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da, Başkan Vekili Epcim ile beraberindekilere çay ikramında bulundu.

Çalışmaları denetleyen Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, daha sonra Yeni Mahalle sakinlerinden Selahattin İrdem'in vefat eden annesi Gülli İrdem'in Çatallar Camisi'nde kabul edilen taziyesine katılıp, aileye başsağlığında bulundu.