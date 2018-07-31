Başkan Vekili Epcim park çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında birçok mahalle, aile ve çocuk parklarına kavuşuyor. Aile ve çocuk oyun parkı olmayan mahallelerde yeni parkların yapılması için çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi yaptığı hizmetlerle adeta kentin çehresini değiştirdi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği kentte, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay ile birlikte yapımı devam eden park alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak imarı zor olduğu gibi sosyal ekonomik durumu düşük olan ve ilk defa park alanına kavuşacak olan Berçelan Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde gören Başkan Epcim, daha sonra Karşıyaka ile Pehlivan mahallelerinin kesiştiği İtfaiye Caddesi’nde yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Epcim, daha sonra buradan ayrıldı.

Öte yandan belediye yetkilileri ise asfalt, içme suyu, prestij caddeler, kanalizasyon ve parkların yapımı gibi birçok çalışmanın sürdüğünü belirtti.