Başkan Vekili Epcim, şişme oyun parkını ziyaret etti

Bir süre önce Mezran Futbol Sahasında kurulan mega şişme oyun parkı etkinliğini ziyaret eden Epcim, burada çocuklarla yakında ilgilendi. Mutlulukları gözlerinden okuna çocuklar, bu güzel faaliyetten dolayı Başkan Vekili Epcim’e teşekkür ettiler.

Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan aileler ise, Hakkari’nin her geçen gün geliştiğini ve yeni hizmetlerin yapıldığını belirterek, batıda gördükleri mega şişme oyun parkını Hakkari’de de görmenin mutluluğunu yaşadılar. Aileler, “Çocuklarımız belediyenin yapmış olduğu etkinlik sayesinde güzel bir tatil geçiriyor. Gece geç saatlere kadar parkta eğlenmenin sevincini yaşıyorlar. Bu etkinliklerde emeği geçen başkanımız ve herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.